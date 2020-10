Si perde a Cavezzo, 80enne diretto a Mirandola salvato dalla Polizia Locale

CAVEZZO – Doveva andare da Medolla, dove aveva aiutato la figlia nella gestione dei nipotini, a Mirandola per una commissione. Ma ha finito per perdersi alla periferia di Cavezzo. L’avventura di un signore di 80 anni è però finita bene grazie all”occhio vigile di una signora che si è accorta che qualcosa non andava e ha chiamato la Polizia Locale.

Gli agenti hanno presto raggiunto l’uomo e, con tutte le delicatezze del caso, hanno trovato il numero di telefono della figlia sul suo cellulare, l’hanno chiamata e la donna è arrivata a Cavezzo per riabbracciare l’anziano.

Gli agenti hanno poi ricostruito come abbia fatto l’uomo, che non è originario della Bassa, a perdersi. Nel tragitto Medolla-Mirandola ha sbagliato uscita alla rotonda del Sigma ed è finito a Cavezzo. Non usando le moderne tecnologie di geolocalizzazione e con un po’ di agitazione addosso dovuta all’età, è stata una fortuna che sia finito proprio a Cavezzo, dove ha trovato le persone giuste per farlo tornare rapidamente a casa.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017