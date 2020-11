A Bomporto si puliscono tutte le caditoie stradali

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio comunale. Lo scorso martedì 3 novembre è iniziato il nuovo ciclo di pulizia di tutte le caditoie stradali presenti nel Comune di Bomporto. Il servizio è realizzato da AIMAG e ha cadenza semestrale (il primo intervento dell’anno è stato fatto nel giugno scorso). L’azione ha lo scopo di prevenire allagamenti e formazione di pozze nei momenti di alta piovosità, situazione che creano disagi alla cittadinanza.

Sempre in tema di pulizia stradale, in questi giorni Hera sta provvedendo allo spazzamento meccanizzato di alcune vie comunali, in particolare, fino ad ora, sono state oggetto d’intervento via Pitagora e via Pioppi cipressini a Sorbara, via De André, via Verdi, via Boccherini, piazza Matteotti e alcuni tratti di via Ravarino Carpi a Bomporto. Nei prossimi giorni sono in programma identici interventi nelle principali strade e piazze comunali. Si ricorda comunque che, per senso civico, oltre che per regolamento di Polizia Urbana vigente, è dovere dei singoli residenti frontisti mantenere puliti i marciapiedi e gli spazi antistanti la propria abitazione.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017