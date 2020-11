Coronavirus a scuola, isolamento domiciliare per una sezione a Soliera e San Possidonio e due classi a Ravarino

Nuovi casi nelle scuole in provincia di Modena giovedì 12 novembre 2020

E’ stato disposto l’isolamento domiciliare per alunni e personale scolastico nelle seguenti scuole:

-Scuola primaria ‘De Amicis’ di Modena (1 classe)

-Scuola primaria ‘Gramsci’ di Modena (2 classi)

-Asilo nido ‘Amendola’ di Modena (1 sezione)

-Asilo nido ‘Scarabocchio’ di Castelfranco Emilia (1 sezione)

-Asilo nido ‘Girasole’ di Castelfranco Emilia (1 sezione)

-Asilo nido ‘Coccinelle’ di San Possidonio (1 sezione)

-Scuola primaria ‘Buonarroti’ di Ravarino (2 classi)

-Scuola infanzia ‘Muratori’ di Soliera (1 sezione)

-Scuola dell’infanzia ‘Obici’ di Maranello (1 sezione)

-Istituto d’istruzione superiore ‘Baggi’ di Sassuolo (1 classe)

-Scuola secondaria di I°grado ‘Giovanni XXIII’ di Sestola (1 classe)

Si ricorda che l’Azienda USL predispone immediatamente i tamponi per le classi e il personale docente delle sezioni dove vengono individuati casi positivi in studenti. Attenendosi alle recenti indicazioni contenute nel Protocollo regionale pubblicato in data 21/09/2020, nelle classi in cui la Sanità pubblica non rileva un contatto stretto tra gli studenti, anche in virtù delle misure di prevenzione del contagio messe in atto, non è previsto l’isolamento domiciliare in attesa del tampone e le lezioni possono proseguire regolarmente con l’obbligo dell’uso della mascherina al banco. L’obbligo è esteso a tutti gli studenti, personale docente e non dell’edificio scolastico interessato.

Alla luce delle nuove norme nazionali, al di fuori del periodo di frequenza scolastica e in attesa dell’esito del tampone di screening, l’Azienda Usl raccomanda fortemente che i minori e gli operatori seguano alcune indicazioni prudenziali: utilizzare la mascherina anche in ambiente domestico; limitare gli spostamenti da casa unicamente per la frequenza scolastica o altre necessità non rimandabili; misurarsi la temperatura al mattino e sera e in caso di comparsa di febbre sopra 37,5°C o disturbi avvisare il medico curante.

