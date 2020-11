Finale Emilia, Palma Costi: “Nessuna illegalità commessa dall’Amministrazione Comunale”

‘La sentenza di assoluzione per gli ex sindaci di Finale restituisce l’onore della correttezza del comportamento degli amministratori e dei volontari. Agire nel dramma di un sisma non è facile per nessuno, ma la malafede è in chi ha strumentalizzato per fini elettorali.’

La sentenza che ieri ha assolto con formula piena gli ex sindaci di Finale Emilia Raimondo Soragni e Fernando Ferioli da tutte le accuse di abuso d’ufficio, pronunciata prima ancora che l’attività processuale vera e propria avesse inizio (non sono stati ancora sentiti i testimoni) fa emergere con chiarezza che nessuna illegalità era stata commessa dall’Amministrazione di Finale Emilia. Quest’ultima ha sempre sostenuto, e la sentenza le dà ragione, che i ritardi nelle autorizzazioni alle polisportive non violavano alcuna legge, ma riguardavano atti amministrativi che furono rallentati o ritardati, unicamente, a causa dalle drammatiche vicende del terremoto. Nei primi mesi dall’insediamento, infatti, la giunta Ferioli aveva già deliberato su messe a gara da avviare e autorizzazioni da rilasciare, proprio nei casi che diedero luogo alle accuse formulate dal locale Comando dei Carabinieri, oggi completamente cadute. Le sentenze hanno restituito l’onore dovuto agli ex amministratori di Finale Emilia e alle associazioni di Volontariato coinvolte a cui voglio esprimere una grande vicinanza, riconoscendo un ruolo insostituibile nella ricostruzione post sisma e nella rinascita dell’area della Bassa modenese. Finalmente la giustizia, pur con i suoi tempi, ha fatto il suo corso restituendo l’onore a chi ha operato correttamente e per il bene della comunità

