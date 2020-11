Lutto per l’improvvisa scomparsa del maresciallo maggiore Andrea Guerci

Cordoglio unanime nella Bassa per l’improvvisa scomparsa del maresciallo maggiore Andrea Guerci. Se ne è andato a 82 anni.

Guerci, dopo aver iniziato in servizio per l’Arma a Finale Emilia, aveva prestato servizio a Concordia come comandante della locale stazione Carabinieri per vent’anni, dal 1978 al 1998, chiudendo la carriera quell’anno come maresciallo maggiore aiutante carichi speciali.

Persona stimata e benvoluta, punto di riferimento per la comunità anche dopo la pensione, tuttora chi lo incontrava lo salutava sempre dicendo: “Buongiorno Maresciallo”.

I funerali, una brevissima cerimonia, sono previsti giovedi 26 ore 10.30 presso la chiesa di Concordia poi è in programma la cremazione

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017