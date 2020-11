Promossi Guglielmo Golinelli e Giuditta Pini, bocciato Emanuele Cestari: ecco le pagelle di Federconsumatori agli onorevoli

Quale relazione fra la Bassa Modenese e le alte sfere di Montecitorio o Palazzo Madama? La questione è oggettivamente interessante, soprattutto in seguito al grande dibattito sviluppatosi circa il “si” o il “no” al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari (nella Bassa, pioggia di “sì”, con percentuali quasi ovunque oltre il 75%). A tentare di fare chiarezza, è intervenuta Federconsumatori, con l’indagine “Quel treno per Roma”. Il rapporto si propone di analizzare l’operato degli onorevoli del territorio, facendo riferimento alla loro attività parlamentare e alla presenza capillare nei problemi della nostra area.

Promosso a pieni voti, l’enfant prodige della Lega Guglielmo Golinelli. Primo firmatario di ben trentatré emendamenti riguardanti ricostruzione post-sisma, tutela dell’agroalimentare nostrano e viabilità in Appennino, il deputato mirandolese ha incassato il giudizio positivo di Federconsumatori:

L’On. Golinelli si è espresso su diversi temi di interesse modenese, in particolare relativi a Mirandola, appoggiando in modo vigoroso la “Mirandol-exit” e le posizioni di quell’Amministrazione nella diatriba sul nuovo ospedale di Carpi. Ha partecipato a diverse manifestazioni, una delle quali contro l’ipotesi della discarica di Finale.

Al contrario, valutazione negativa per il collega di partito, senatore Emanuele Cestari: come rileva il rapporto, sembra che l’esponente del Carroccio nostrano si sia mosso poco in favore del territorio. Federconsumatori spiega come, dopo una campagna elettorale piuttosto capillare, l’ardore del senatore si sia spento nelle aule parlamentari:

Dopo una campagna elettorale abbastanza vivace, il sen. Cestari non sembra aver svolto una significativa attività nel territorio modenese. Abbiamo rintracciato una sola partecipazione ad una manifestazione contro una discarica a Finale Emilia, il 27 aprile 2018. Assente ad entrambi gli incontri con i parlamentari del territorio, convocati dai sindaci e dalla Provincia. Le note stampa riguardanti il territorio modenese sono poco frequenti e riguardano il sisma, cofirmate con l’on. Golinelli.

Promozione a metà per l’on. Vittorio Ferraresi, rappresentante modenese alla Camera del Movimento Cinque Stelle. Sottosegretario alla giustizia nei governi Conte e Conte bis, il pentastellato era inizialmente partito bene ma adesso si è fatto di nebbia.

Mentre l’attività in Aula è sostanzialmente nulla, l’attività del Sottosegretario nel territorio è di discreta quantità, ma soprattutto di buona qualità e rilevanza, quasi esclusivamente a carattere istituzionale. Da notare però l’assenza d’iniziativa a carattere locale, rintracciata negli ultimi dieci mesi.

Ottima performance quella della deputata del Partito Democratico Giuditta Pini, che, benché eletta in un collegio della Romagna, sembra non aver dimenticato le proprie radici modenesi. Particolarmente attiva in merito alla questione ricostruzione post-sisma, la Pini incassa una promozione a pieni voti:

L’on. Pini è stata presente nel collegio in diverse circostanze e su svariati argomenti. Si registrano diverse dichiarazioni su temi modenesi e partecipazioni a commemorazioni, manifestazioni e altre iniziative.

Insomma, salvo qualche caso, sembra che la Bassa non possa lamentarsi dei propri rappresentanti istituzionali. Che il taglio dei parlamentari infici questo virtuoso primato? Alle prossime elezioni, l’ardua sentenza!

