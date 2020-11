Strutture organizzative agili, un’opportunità per le aziende del settore biomedicale

In un mondo in rapida evoluzione molte delle idee e delle strategie aziendali degli ultimi decenni non funzionano più. La società svizzera LIVEsciences supporta e accompagna le imprese che stanno affrontando trasformazioni importanti verso l’adozione di forme organizzative e lavorative “agili”, improntate sul paradigma “teal”, reso noto dal libro “Reinventare le Organizzazioni” di Frederic Laloux e caratterizzato dal principio dell’auto-organizzazione. “Importanti imprese operanti su mercati internazionali – spiega LIVEsciences – sono state in grado di raggiungere grandi risultati in termini di successo aziendale, cultura aziendale, produttività e motivazione dei dipendenti attraverso la conversione parziale o totale a questo modello”.

Per illustrare come sia possibile e spesso consigliabile superare, anche nel settore biomedicale, modelli organizzativi tradizionali LIVEsciences organizza il workshop “Strutture organizzative agili: quando e dove è ragionevole implementarle” in programma il 10 novembre 2020 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 con iscrizioni a questo link: https://livesciences.com/liveevents/#agile. L’evento è in collaborazione con Swiss Business Hub Italia / Consolato generale di Svizzera.

“I modelli organizzativi tradizionali richiedono sempre più sforzi, ma sono sempre meno efficaci, come ha dimostrato la pandemia di Covid-19. Le aziende potranno sopravvivere in futuro – precisa LIVEsciences – solo se inizieranno la loro trasformazione oggi, riconoscendo le limitazioni di idee e modelli legati al passato e preparandosi per quelli di domani attraverso agilità, innovazione e riflessione. Le aziende hanno la possibilità di creare il loro futuro sostenibile”.

Quello di LIVEsciences è un team composto da coach e professionisti dello sviluppo organizzativo. Il supporto che LIVEsciences offre ai propri clienti è legato sia all’implementazione di metodologie di lavoro agili che alla creazione di ambienti lavorativi che ne permettano la loro piena adozione e successo. La società ha maturato una competenza specifica nell’industria farmaceutica con collaborazioni con realtà di rilievo come con Roche ed Idorsia.

Alcuni dei progetti gestiti da LIVEsciences nell’ambito dell’organizzazione aziendale: trasformazione organizzativa e culturale di un dipartimento tecnico attraverso l’implementazione di un sistema di leadership distribuita; implementazione di un nuovo modello di leadership con un team di managers regionale volto a sviluppare la capacità di prendere decisioni nell’incertezza e di lavorare efficacemente insieme; elaborazione di un modello auto-organizzato che non faccia più riferimento a descrizioni di lavoro formali; organizzazione di un team di marketing focalizzato sui bisogni dei clienti attraverso un utilizzo più efficace delle risorse interne; organizzazione di eventi mirati con il coinvolgimento di esponenti chiave di aziende che hanno adottato un paradigma di lavoro auto-organizzato per presentare il loro modo di lavorare a team ed organizzazioni interessate ad adottare modi di lavorare simili.

