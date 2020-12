Finale Emilia, al via la procedura di verifica per il Ponte Vecchio

FINALE EMILIA – Il progetto del Ponte Vecchio è pronto per avviare la procedura di verifica: è il sindaco a dare l’aggiornamento del 29 novembre, con il ponte al momento transitabile solo a pedoni e biciclette. Il progetto di recupero del ponte al traffico veicolale stato finito ed è stato già inviato alla Struttura Commissariale sisma 2012 per l’autorizzazione: da questo punto in poi, si attende l’esito da parte della Struttura Commissariale per procedere poi alla gara d’appalto per i lavori.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017