I parlamentari M5S: “Consegnati nel Modenese 12.383 banchi e 3885 sedute innovative. Soddisfatto il 100% delle richieste”

“Un bilancio positivo con numeri che hanno permesso di soddisfare tutte le richieste pervenute dalle scuole del Modenese: sono stati consegnati complessivamente in questi mesi 12.383 banchi e 3885 sedute innovative. E questo si va a sommare a una lunga serie di interventi e finanziamenti che il Ministero dell’Istruzione ha messo in campo per le scuole italiane dall’inizio dell’emergenza Covid”: così i parlamentari M5S modenesi Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Stefania Ascari e Vittorio Ferraresi.

“Basti pensare ai 5 milioni per le commissioni dei concorsi per il personale scolastico, ai 130 milioni del Decreto Cura Italia per la pulizia straordinaria degli ambienti e l’acquisto dei dispositivi di protezione, ai 2 milioni con il decreto di aprile per il regolare svolgimento degli esami, la riqualificazione edilizia e l’acquisto degli strumenti digitali, all’ingente stanziamento di maggio per l’incremento del personale della scuola, il sostegno alle paritarie e al sistema integrato 0-6 anni” proseguono i parlamentari pentastellati.

“Poi con il Decreto Rilancio2 di agosto sono stati finanziati ulteriori interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza e la manutenzione e per il lavoro agile e i congedi del personale e il decreto Ristori di ottobre ha stanziati 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, mentre il Ristori Bis ha immesso altri 2,4 milioni per la sostituzione del personale che usufruisce dei congedi”.

“A fornire strumenti di innovazione che le scuole possono utilizzare per potenziare l’offerta formative da un lato e interventi necessari di sistemazione dall’altro sono anche il Piano Nazionale Scuola Digitale e i Piani Operativi Nazionali – proseguono i parlamentari modenesi – che forniscono anche la possibilità di risorse per il contrasto alla dispersione scolastica”.

“Quello del ministro Lucia Azzolina è stato ed è un lavoro costante di ascolto delle istanze che provengono dal mondo della scuola e di attivazione di tutte le risorse utilizzabili per fornire risposte concrete”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017