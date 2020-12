Medolla, un caso di Covid-19 in una classe delle medie

In data odierna l’Azienda USL di Modena ha segnalato al Comune di Medolla un caso di Covid-19 relativo a una persona che ha frequentato una delle classi della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri”. A seguito di tale riscontro, come da protocolli in vigore, l’Azienda USL ha comunicato alle famiglie degli interessati che tutti gli alunni di tale classe verranno prontamente sottoposti a tampone naso-faringeo. Il risultato del tampone sarà comunicato tramite SMS ai genitori, oltre a essere disponibile sul fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. In attesa dell’esito del tampone, per gli studenti di tale classe è sospesa l’attività scolastica in presenza.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017