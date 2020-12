San Felice sul Panaro, accese le luminarie della pro loco

SAN FELICE SUL PANARO – È l’esordio ufficiale della Pro Loco di San Felice sul Panaro. Le luminarie e il presepe davanti alla Rocca che abbelliscono il paese, accese dallo scorso 28 novembre, sono la prima iniziativa dell’associazione nata la scorsa estate. Anche perché, causa Covid-19, gli altri appuntamenti che erano programmati o allo studio sono saltati tutti. E attraverso queste decorazioni, la Pro Loco ha voluto lanciare un messaggio di speranza e serenità in un momento difficile per tutti. A installare le luminarie è stata la ditta Sartini di San Martino Spino, scelta per la professionalità e anche per essere un’azienda del territorio, perché la Pro Loco di San Felice sul Panaro intende privilegiare le collaborazioni con le imprese locali. Il costo da sostenere sarà pari a circa 19 mila euro e verrà gestito con l’aiuto del Comune tramite la convenzione che è stata stipulata, soprattutto in questo primo anno di attività in cui le entrate sono state inevitabilmente basse. Le luminarie rimarranno accese per tutto il periodo delle festività.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017