“Una coperta e un bigliettino”: la Protezione Civile di Cavezzo per i senzatetto di Roma

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Cavezzo ha raccolto l’appello della Croce Rossa Italiana del V Municipio di Roma. Da tempo la CRI si occupa di dare sollievo alle centinaia di senzatetto che non hanno più nulla e che, in questo momento, soffrono ancora di più. Il connubio è nato di recente, quando la Protezione Civile cavezzese ha raccolto la segnalazione della CRI del V Municipio circa la grande difficoltà nel reperire coperte, plaid e scarpe.

“Per il nostro gruppo è stato naturale accogliere questo appello – sottolinea Gianni Sgarbi, coordinatore della Protezione Civile di Cavezzo – “ci siamo immediatamente resi operativi organizzando una raccolta di plaid, e scarpe invernali rigorosamente nuovi”. Il messaggio dei volontari cavezzesi, però, va al di là del mero sostegno materiale.

È nata, infatti, l’idea di accompagnare ogni dono con un biglietto: sul foglietto ci sarà un pensiero dedicato a chi lo riceverà, corredato dal nome di chi lo ha scritto. “Ci siamo sentiti di riscaldare non solo il corpo, ma anche il cuore di chi dona e di chi riceve” – continua Sgarbi – “Abbiamo chiesto ai volontari della CRI romana di farsi tramite e di leggere alla persona il biglietto che accompagna il dono e la risposta è stata a dir poco entusiastica e commovente”. I volontari cavezzesi hanno organizzato un centro di raccolta di coperte, plaid e scarpe presso la sede della Protezione Civile cavezzese, che si trova in via Cavour 36 (ex Ufficio Tecnico). All’iniziativa hanno aderito entusiasticamente anche tanti negozianti cavezzesi che hanno contribuito alla raccolta.

Per informazioni sull’iniziativa è possibile contattare i numeri 389.5303756 o 0535.49857 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: protezionecivilecavezzo@gmail.com.

