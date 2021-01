Angeli&Demoni, Stefano Bargi (Lega):”La Regione rimuova Elena Buccoliero dalla presidenza della Fondazione vittime di reato”

Con queste parole il consigliere regionale della Lega Emilia-Romagna, Stefano Bargi, ha commentato alla notizia delle nuove indagini in capo all’ex giudice onoraria presso il Tribunale dei Minori di Bologna Elena Buccoliero:

““Consapevoli che le responsabilità vengono acclarate nelle aule dei tribunali e che nel nostro ordinamento vige la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato, la notizia che Elena Buccoliero, ex giudice onoraria presso il Tribunale dei Minori di Bologna, è indagata dalla Procura di Ancona nell’ambito dell’inchiesta sugli affidi illeciti nella val d’Enza, su cui è in corso il processo a Reggio Emilia, solleva qualche perplessità e impone qualche interrogativo”

Il consigliere leghista già nel 2019, quando era capogruppo del Carroccio in Regione, aveva chiesto l’audizione della Buccoliero nella commissione speciale regionale, costituita dopo lo scoppio dello scandalo connesso agli affidi in val d’Enza.

“Gli interrogativi sono connessi al fatto che Buccoliero è la presidente della Fondazione regionale vittime di reato. Già nel luglio 2019, nel corso del procedimento Angeli&Demoni, avevamo chiesto che lei venisse audita in Commissione e le avevamo rivolto domande in merito le intercettazioni che la vedevano coinvolta nei fatti di Bibbiano. Le sue risposte furono vaghe, non entrarono mai nel merito dei fatti e si addentrarono eclusivamente nella spiegazione dei tecnicismi della sua attività. Pertanto, alla luce del nuovo capo d’accusa che le viene imputato dalla Procura di Ancona, viene da chiedersi se quella sua testimonianza fosse o meno veritiera e sincera” attacca il leghista.

“Da qui la necessità che in nome della massima trasparenza che va, in ogni frangente garantita ai cittadini, e per la delicatezza del tema trattato sarebbe importante da parte della giunta regionale dare un segnale positivo, sospendendo fino a nuove verifiche Elena Buccoliero dal suo ruolo di presidente della Fondazione, che tanto ha a che vedere, sia pure indirettamente, con il mondo attenzionato dall’inchiesta Angeli&Demoni” conclude Bargi.