Bomporto, martedì 26 gennaio riapre la biblioteca Tolkien

BOMPORTO – Da martedì 26 gennaio riapre la biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto, nel rispetto delle misure anti Covid previste per le regioni in zona Arancione, come l’Emilia Romagna. Il Servizio Biblioteca attiverà la modalità di “prestito veloce”. In ottemperanza dei protocolli governativi, al fine di evitare assembramenti. Pertanto, gli utenti dovranno prenotare libri o dvd (via mail a biblioteca@comune.bomporto.mo.it, oppure telefonando al numero 059-909780 durante gli orari di apertura) e prendere appuntamento, prima di passare a ritirare i volumi in biblioteca.

La struttura è stata dotata di opportuna cartellonistica per informare gli utenti delle nuove norme; non cambiano le modalità di accesso al servizio, con l’obbligo dell’uso della mascherina, il disinfettante per mani presente all’ingresso e l’obbligo di fermarsi solo per il tempo necessario alla restituzione e al prestito dei volumi (resta interdetto l’accesso agli spazi della biblioteca quali scaffali, sale studio, postazioni internet, area bimbi). L’orario di apertura sarà il seguente: martedì dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30. Per quanto riguarda la restituzione, la prenotazione non è necessaria e i libri andranno collocati direttamente in appositi carrelli posizionati all’ingresso.

“La biblioteca non si è mai fermata in questi mesi, garantendo ai cittadini un servizio prezioso, nel pieno rispetto delle normative. Questa parziale riapertura al pubblico rappresenta un primo passo importante, un segnale incoraggiante di ritorno alla normalità, in attesa che il contesto pandemico permetta un ulteriore ampliamento del servizio” afferma Cristina Merighi, Assessora alla Cultura del Comune di Bomporto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017