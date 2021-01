Gavello, incuria e immondizia nei pressi delle campagne

MIRANDOLA – Arrivano dai social network le immagini di degrado e incuria provocate da qualche incivile nelle campagne della frazione di Gavello, Mirandola. Rifiuti di ogni sorta si sono accumulati nei fossi e nelle aree in prossimità dei campi, andando a creare quasi “piccole discariche” a cielo aperto. Ecco la situazione in via Fiorano:

