Già diversi casi di pettirossi incollati, colpa della colla per topi in ambienti esterni

Questa mattina è arrivato lui, l’ennesimo pettirosso incollato.

Non mettiamo in croce nessuno perché se ne poteva fregare se non ci avesse tenuto. (la predica, gliela l’abbiamo già fatta noi… fidatevi).

Altra cosa importante non improvvisatevi a scollarlo o pulirlo perché lui deve termoregolare il proprio corpo col piumaggio e dunque assolutamente perfetto e pulito e fidatevi, se a voi potrebbero sembrare puliti… non lo son!

Le operazioni di pulizia fatte da persone improvvisate potrebbero cagionare la morte del piccolo che ha già normalmente una frequenza cardiaca elevatissima.

Ultima indicazione: le tavolette e le colle per topi sono assolutamente vietate all’esterno delle abitazioni o luoghi chiusi inaccessibili alla fauna selvatica, diversamente potrebbe essere una denuncia penale da parte delle autorità competenti; se vi dovessero vedere.

Per tutto il resto siamo sempre qui per loro e per voi!