Lavori sul cavo arginetto di Soliera: chiusura parziale di via Arginetto all’intersezione con via Giotto

SOLIERA- Sono in programma gli interventi sulla tubazione di bypass sul cavo Arginetto, il termine è previsto per domenica 7 febbraio. Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione durante i lavori, è stata predisposta l’ordinanza di chiusura parziale con restringimento della carreggiata, interessante la semicarreggiata sud, di via Arginetto all’intersezione con via Giotto, dalle ore 24 del giorno 11 gennaio alle 24 del 7 febbraio.

La circolazione stradale sarà mantenuta sulla restante parte della carreggiata, attraverso la creazione di due corsie di marcia a doppio senso di circolazione, per l’istituzione di un cantiere che occuperà 100 metri quadri circa di suolo pubblico.

Oltre all’opportuna segnaletica stradale temporanea e relativa recinzione, saranno presenti nelle ore diurne due movieri per agevolare il transito dei veicoli.

