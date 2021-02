Al supermercato di San Felice con la mascherina abbassata, lo rimproverano e lui aggredisce i commessi

SAN FELICE SUL PANARO – Girava per il supermercato con la mascherina abbassata, messa in modo da non essere protettiva per nessuno, e quando è arrivato alla cassa e la commessa gli ha detto di indossare la mascherina correttamente, lui di risposta l’ha presa a male parole. Poi, quando è arrivato un altro commesso per ripetere il concetto, ha aggredito lui, prima verbalmente, poi lo ha aspettato per colpirlo. Solo l’intervento di un cliente, che ha intuito quanto stava accadendo ed è riuscito a calmare gli animi, ha evitato il peggio.

E’ quanto accaduto domenica mattina in un affollato supermercato di San Felice sul Panaro. Diversi clienti hanno assistito alla scena. L’uomo camminava era in cassa con con la mascherina abbassata, e appena una commessa gli ha ricordato quali sono le regole, si è inalberato. Ha insultato la ragazza pesantemente, e lo stesso è ha fatto quando un altro commesso ha dato man forte alla collega.

Non contento, il violento ha aspettato il giovane vicino alle porte antincendio, ai margini del supermercato, è lì la discussione è degenerata, tanto che – secondo quanto riferiscono i testimoni – l’uomo ha anche colpito il commesso al volto. Il ragazzo ha avuto la lucidità di non replicare, ma la situazione poteva degenerare in qualcosa di molto peggio: fortuna ha voluto che un cliente sveglio avesse visto cosa stava accadendo e si è avvicinato ai due per invitare alla calma, quanto bastava per far uscire il cliente facinoroso senza ulteriori problemi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017