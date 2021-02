Auricolari e telefoni camuffati per superare il quiz della patente: denunciati

MODENA- I poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Modena hanno denunciato in stato di libertà, due cittadini extracomunitari, entrambi di nazionalità indiana, per falso ideologico commesso al fine di ottenere il superamento dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida italiana e conseguentemente il rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi, il cosiddetto “foglio rosa”.

Nella circostanza i cittadini extracomunitari, durante la sessione d’esame, sono stati sorpresi dagli operatori di polizia mentre utilizzavano apparecchiature elettroniche ricetrasmittenti. In particolare, uno di loro è stato trovato in possesso di un dispositivo auricolare Bluetooth e un cellulare fissato con nastro adesivo intorno al torace con un foro, nell’abbigliamento, in corrispondenza della telecamera. L’altro aveva un’apparecchiatura elettronica tipo trasmettitore bluetooth, posizionato tramite laccetto intorno al collo e un telefono cellulare I-Phone applicato al torace tramite nastro adesivo. Anche in questo caso la telecamera del telefono era posta in corrispondenza del foro applicato sul maglione indossato dall’uomo. Entrambe le telecamere permettevano a terze persone, collegate da remoto, di visionare i quiz e quindi di suggerire le risposte corrette attraverso l’auricolare oppure tramite un codice predefinito costituito da sequenze di vibrazione del trasmettitore. Tali attività di riscontro vengono regolarmente effettuate da personale della Polizia Stradale in collaborazione con gli uffici della MTCM, presso la cui sede si tengono le sessioni di esame per il conseguimento della patente di guida.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017