Cavezzo: quattro nuove lavagne multimediali per l’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi”

CAVEZZO- L’Istituto Comprensivo “Giacomo Masi” di Cavezzo ha ricevuto nei giorni scorsi quattro lavagne multimediali (big pad), donate da Wamgroup.

I nuovi supporti contribuiscono così a sostenere le modalità di apprendimento alternative con cui tutto il mondo della scuola ha dovuto confrontarsi dall’inizio della pandemia. A confermarlo la professoressa Concetta Ponticelli, dirigente scolastico del “Masi”, che ha scritto una lettera di ringraziamento pubblicata sul sito Internet dell’istituto: “Un monitor di per sé non è nulla, ma può diventare tutto, quando non è più possibile un’interazione reale fra le parti come è accaduto durante il lockdown. La tecnologia, unita alla volontà di resistere, ci ha permesso in questi mesi di raggiungere i ragazzi e di tenere vivo insieme a loro il dialogo educativo, che è spinta vitale per tutti noi, docenti e studenti”.

“Apparecchiature belle come queste – continua la professoressa Ponticelli – significano opportunità di ricerca, lezioni meno statiche, vivacità interattiva, ma anche anello di congiunzione quando la precarietà delle condizioni di salute o altro negasse la possibilità di un contatto”.