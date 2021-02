Enrico Aimi (FI):” Tempistiche certe per la riapertura di palestre e impianti sportivi”

MODENA- Il grido di allarme lanciato nei giorni scorsi da Modena da Davide Ghidoni, responsabile Dipartimento Palestre di Forza Italia, sulla necessità di riaprire le palestre in tempi rapidissimi, è stato prontamente raccolto dal Senatore di Forza Italia Enrico Aimi, nonché coordinatore regionale del partito.

“Ho presentato un’interrogazione in Senato, perché è assolutamente necessario avere tempistiche certe per la riapertura delle palestre – spiega Aimi – Queste attività soffrono da molti mesi a causa di chiusure drasticamente prolungate. I titolari, dopo aver affrontato onerosi investimenti per adeguarsi alla normativa anti-Covid si sono comunque ritrovati a non poter riaprire per mesi e mesi. E’ del tutto evidente che i bonus promessi ed erogati con lentezza non sono assolutamente sufficienti a coprire le gravi perdite subite da queste attività che rischiano seriamente il collasso se non sarà consentito loro di riaprire in tempi brevi”.