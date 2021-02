Grave incidente tra suv e moto: il centauro trasportato in eliambulanza

CARPI- Brutto incidente nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio in via Liguria, a Carpi. Uno scontro tra una moto Ducati e un suv Wolkswagen Tiguan. A rimanere coinvolto è stato il motociclista, un carpigiano di 54 anni, trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni molto serie. Illeso, invece, il conducente della macchina.

Come riporta la stampa locale, si sarebbe trattato di una mancata precedenza da parte dell’automobile: il suv, guidato da un giovane di origini cinesi, stava svoltando su via Toscana quando ha impattato il motociclista, che invece proveniva dal senso di marcia opposto.

Immediati i soccorsi che, accertata la gravità del carpigiano, hanno immediatamente allertato l’eliambulanza da Pavullo.

Intervenuti sul posto oltre all’elisoccorso, un’ambulanza del 118, la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri.

