Mirandola, il Lions Club dona alla Croce Rossa un’unità di biocontenimento

MRANDOLA- Il 18 febbraio 2021, presso i locali del Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana in via Emilia Ponente 56, il Lions Club Mirandola donerà un’unità di biocontenimento per pazienti affetti da Covid-19 e ogni altro tipo di patologia ad alta contagiosità che ha la caratteristica fondamentale di essere trasportabile dai piccoli elicotteri in dotazione al 118 dell’Emilia-Romagna.

Il dispositivo, proveniente dagli Stati Uniti, sarà il primo in Emilia-Romagna a consentire il trasporto in elicottero e faciliterà il soccorso in tempi estremamente rapidi anche in zone difficilmente raggiungibili. In più contiene dotazioni di sicurezza altamente tecnologiche in grado di rendere il trasporto del paziente particolarmente sicuro sia per esso che per il personale di soccorso. Il governatore del Distretto Lions 108 Tb Gianni Tessari e il presidente del Lions Club Mirandola Antonella Cavicchi consegneranno ufficialmente l’unità al presidente del Comitato di Bologna della Croce Rossa italiana Marco Migliorini. Al momento della consegna seguirà una dimostrazione delle funzionalità che l’unità di biocontenimento offre.

