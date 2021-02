Platis (FI): “AIPO e Regione disertano il Consiglio, ma neppure la Provincia sa rispondere”

MODENA \ PLATIS (FI): “AIPO e Regione disertano il Consiglio, ma neppure la Provincia sa rispondere. Su ponti, nutrie, tempistiche di intervento e progetti per la messa in sicurezza, Tomei fa scena muta, ma la cosa grave è che nessuno chieda alla Regione, come votato all’unanimità, di anticipare i fondi dei primi ristori”.

Acceso Consiglio Provinciale a Modena sulla questione alluvione.

In Provincia c’e’ la mania di mandare una lettera per ogni quisquilia e con la scusa del coordinamento tra enti locali, Tomei riesce a mettere becco su ogni cosa, ma sulla questione alluvione mancano “gli attributi” per chiedere alla Regione di fare quanto promesso.

Nel primo consiglio post alluvione, con i fari dei media puntati e con l’acqua ancora negli scantinati di Nonantola, la Provincia, così come il consiglio Regionale, avevano approvato la richiesta di dare un ristoro immediato ai privati e alle imprese che avevano perso tutto. Questo impegno prevedeva che, nell’attesa dell’arrivo dei fondi statali, la Regione dovesse anticipare il primo contributo. L’allora Ministro, a fine dicembre, ha fatto la passerella per Nonantola e promesso 5mila euro ai privati e 20mila alle imprese, ma alle parole non è seguito un centesimo.

Dopo due mesi è stata finalmente discussa l’interrogazione che avevamo presentato in merito ai fatti accaduti il 6 dicembre, ma, sorprendentemente, il presidente della Provincia Tomei non è entrano assolutamente nel merito delle questioni sollevate.

La Provincia ha competenze specifiche, ad esempio, sul controllo degli animali fossori, ma nessuno ha voluto commentare la scelta di catturare 1 istrice ogni 428 campi da calcio così come alle domande sulle tempistiche dell’emergenza. I rappresentanti della provincia, il 6 dicembre a Marzaglia, c’erano o dormivano? Neppure sui piani per ottenere i recovery fund per il dissesto del territorio, la Provincia ha idea o meno dei progetti pronti. Insomma un muro di gomma su ogni aspetto che si aggiunge – purtroppo – al fatto che nessuno ha visto un solo soldo.

Prendiamo atto che la Regione ed Aipo disertano sistematicamente tutti i consigli per sfuggire alle domande nel più completo silenzio di tutti e che il PD provinciale non ha osato chiedere alla Regione di anticipare i fondi.

Soldi già stanziati come il loro deputato Fassino ha annunciato pochi giorni fa eppure, per non disturbare Bonaccini, si preferisce lasciare sole le oltre 2.700 famiglie alluvionate.

