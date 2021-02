Processo Cpl Concordia, confermata in Appello l’assoluzione dell’ex sindaco di Ischia Ferrandino

CONCORDIA – Come riporta “Il Resto del Carlino”, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado del processo Cpl Concordia, che nel gennaio 2018 aveva assolto l’ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino e l’architetto comunale Silvano Arcamone dall’accusa di corruzione per i fatti relativi alla metanizzazione dell’isola. Ora, i legali di Cpl Concordia cercheranno di far valere l’assoluzione dell’ex sindaco dalle accuse di corruzione, nell’Appello, che si terrà a Bologna a partire dal 16 marzo, che segue la condanna in primo grado dell’ex presidente di Cpl Roberto Casari, dell’ex Cpl Nicola Verrini e del fratello del sindaco Massimo Ferrandino per corruzione.

