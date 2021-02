San Felice, l’ex candidato sindaco Alessandro Fortini lascia il Consiglio Comunale

Nella giornata di ieri il nostro capogruppo Alessandro Fortini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio Comunale, dettate da motivazioni di tipo professionale.

“L’impegno per un nuovo incarico di lavoro e l’attenzione che merita una famiglia in questi delicati momenti di transizione non mi permetterebbero di svolgere l’incarico di consigliere comunale con la dovuta cura e attenzione che merita questa comunità. Ringrazio tutti i componenti del Consiglio Comunale per il tempo impiegato assieme, con il dichiarato intento di impegnarsi per la propria comunità. Auguro a loro e all’amministrazione comunale un buon lavoro nel perseguimento degli obiettivi di tutela del nostro territorio e di San Felice sul Panaro.

Un sincero in bocca al lupo va ai miei colleghi Andrea Balboni, Margherita Novi, Valentina Balboni, Lorenzo Calzolari e a chi mi sostituirà nel ruolo di consigliere comunale. Un abbraccio a tutti”.

Da parte di tutto il nostro gruppo, va ad Alessandro un ringraziamento di cuore, per essersi speso in questi anni sia come assessore della precedente amministrazione, e per la sua disponibilità a mettersi in gioco come candidato sindaco in una sfida così difficile come è stata la scorsa campagna elettorale.