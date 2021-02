San Possidonio: incendio in un’abitazione, nessun ferito

SAN POSSIDONIO- Paura durante la notte di mercoledì 10 febbraio a San Possidonio: intorno a 00.40 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un principio di incendio in un appartamento di via Morandi.

Sul posto le squadre di Mirandola e San Felice S.P- coordinate dalla sala 115 provinciale- che hanno circoscritto le fiamme a un letto, non si esclude innescate dal guasto di uno scaldaletto elettrico. Danni al solo arredo e da danneggiamento da fumo.

La famiglia residente (madre, padre e figlio di una decina d’anni) sono stati assistiti in via precauzionale, ma non c’è stato bisogno fortunatamente di cure particolari per nessuno.

