Shell condannata per danno ambientale, Circolo Naturalistico di Novi: “Per noi è una vittoria”

NOVI – In seguito alla condanna della multinazionale olandese Shell per i danni ambientali creati dalle perforazioni petrolifere in Nigeria, il Circolo Naturalistico Novese, che, nel marzo del 2019, aveva presentato a Novi il docu-film Petrolio, ritiene quanto avvenuto anche una propria vittoria. Di seguito, il comunicato con cui il Circolo Naturalistico Novese commenta la condanna:

“A quasi due anni dalla presentazione del docu-film Petrolio in anteprima mondiale a Novi a cura del Circolo Naturalistico Novese nel marzo del 2019, poi successivamente in altri Paesi europei, la multinazionale olandese Shell è stata condannata, dopo 13 anni di scontri processuali, a risarcire alcuni agricoltori nigeriani danneggiati dall’inquinamento causato dalle perforazioni petrolifere, non solo della Shell, nel delta del Niger. Il fatto che fece scattare la voglia di realizzare un documentario di denuncia fu la lettera di un ragazzo nigeriano con la quale chiedeva alla Shell il perché di tutto questo. L’operatore/cameraman del documentario è l’amico Stefano Bertacchini, recentemente premiato in ambito internazionale e al quale vanno i nostri complimenti, originario di Carpi che ora vive in Olanda. La condanna della Shell è la prima nel suo genere perché fatta nel Paese sede dell’azienda rispetto a danni ambientali provocati fuori dai confini nazionali. Una piccola goccia di giustizia che, auspichiamo, possa fare scuola”.

