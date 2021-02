Soliera, al via un programma di interventi sul manto stradale

SOLIERA – Prende avvio giovedì 18 febbraio, per proseguire fino al 30 marzo, un corposo programma di interventi di rifacimento del manto stradale sul territorio del Comune di Soliera. Sono diciotto i tratti interessati dai lavori di manutenzione, per i quali sono previsti cantieri mobili e temporanee chiusure (o senso alternato con semaforo) della circolazione dei veicoli. Le prime strade a essere oggetto di rifacimento dell’asfalto e ripristino della segnaletica orizzontale saranno via Piga, nel tratto da via Pirazzo a via Foschiera, via Stradello Basso, nel tratto da via Oriolo a Stradello Prati, via Viazzolo (dalla Carpi-Ravarino a via Nasi Interno), via Croce Lama (dalla rotatoria con la Carpi-Ravarino alla ferrovia) e via Stradello Lama, dalla provinciale 413 Modena-Carpi a via Lama Est.

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori provvedere alla opportuna segnaletica di preavviso di chiusura dei tratti stradali. Gli interventi fanno ancora parte del piano previsto per il 2020, per il quale l’amministrazione comunale ha stanziato 400.000 euro. Prima il lockdown e le limitazioni legate alla pandemia da Covid-19, poi le non idonee condizioni meteorologiche invernali, hanno comportato uno slittamento in avanti dei lavori di manutenzione stradale. Una volta conclusi gli interventi del 2020, in primavera si darà corso alla manutenzione programmata per il 2021.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017