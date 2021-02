Tesserini caccia: ecco le modalità per la stagione 2021/2022

MODENA- I tesserini regionali di caccia della stagione 2020/2021 dovranno essere consegnati all’Anagrafe centrale di Modena (in via Santi 40) entro il 31 marzo 2021.

Per tutti coloro che appartengono ad associazioni come Federcaccia, Enalcaccia e Arcicaccia potranno farlo tramite le associazioni, chi invece non è associato può presentarsi direttamente all’Anagrafe prenotando un appuntamento da mercoledì 24 febbraio. E’ possibile prendere appuntamento utilizzando l’agenda online (accessibile dal link www.comune.modena.it/anagrafe) oppure telefonando allo 059 2032077 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il Comune di Modena informa che a partire da lunedì 12 aprile 2021, sarà possibile richiedere il nuovo tesserino valido per la stagione venatoria 2021/2022.

Il cacciatore potrà fare richiesta direttamente in Anagrafe su appuntamento o tramite le associazioni presentando il porto d’armi e la dichiarazione per il rilascio del tesserino venatorio disponibile sul sito (www.comune.modena.it/anagrafe ).

Per ottenere il nuovo tesserino dovrà avere pagato la tassa di concessione governativa, quella regionale e l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157/92.

Nel caso in cui il cacciatore intenda cacciare fuori dalla regione dovrà allegare alla dichiarazione anche copia della ricevuta di pagamento del bollettino.

