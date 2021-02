Truffe online, due uomini denunciati dai Carabinieri

CARPI – I carabinieri della stazione di Carpi hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica due uomini per il reato di truffa. Nel primo caso, come specificano i carabinieri, si tratta un 23enne pugliese che, attraverso un’inserzione pubblicitaria su un sito Internet, avrebbe ottenuto da uno straniero e residente nella bassa modenese l’accredito di una somma di oltre 700 euro, nel mese di novembre, per l’acquisto di alcuni telefonini, mai concluso. Nel secondo caso, invece, sottolineano i carabinieri, ad essere denunciato è stato un trentaseienne lombardo, il quale ponendo fittiziamente in vendita un’autovettura sul web, si era fatto accreditare la somma di 800 euro quale acconto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017