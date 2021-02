Zoombombing durante iniziativa in memoria di Aude Pacchioni: la denuncia di Anpi

SOLIERA – Il presidente provinciale dell’Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, denuncia l’attacco di zoombombing perpetrato ai danni dell’Anpi di Modena nel corso di una iniziativa on line venerdì 26 febbraio. Per rendere omaggio ad Aude Pacchioni, la Partigiana “Mimma” scomparsa il 12 gennaio, l’ANPI di Modena ha promosso una teleconferenza con la pubblicazione dell’intervista di Aude Pacchioni rilasciata a Gad Lerner l’8 giugno 2020, la sua ultima video intervista. Di seguito, la descrizione dell’attacco e la denuncia di Anpi:

L’attacco è iniziato ancor prima dell’inizio dei lavori della teleconferenza con intrusioni audio, schiamazzi, grida e imprecazioni cui abbiamo risposto togliendo la possibilità di intervenire via audio. E’, poi, proseguito con messaggi sconci e deliranti sulla chat della teleconferenza ed a quel punto abbiamo iniziato ad individuare gli autori dei messaggi in chat ed abbiamo iniziato ad escluderli dalla videoconferenza. Infine, durante la trasmissione dell’intervista ad Aude Pacchioni hanno cercato di deturpare le immagini con scritte e scarabocchi e siamo riusciti immediatamente ad escluderli dalla teleconferenza ed a proseguire fino alla fine il normale svolgimento dell’iniziativa.

Si è trattato di un grave atto di profanazione della memoria di Aude Pacchioni, per oltre 20 anni Presidente Provinciale dell’ANPI di Modena che stigmatizziamo nettamente. E si è trattato di un tentativo grave di disturbare e di impedire la realizzazione di una doverosa iniziativa in ricordo di una donna che ha dato tanto per la libertà e la democrazia.

E’ stato anche un atto di intimidazione nei confronti dell’ANPI di Modena che si è impegnata a partire dal dicembre scorso a proporre iniziative culturali, presentazione di libri e di filmati inerenti la “Giornata della Memoria”. Intimidazione intesa, evidentemente, a fermare la nostra attività, le nostre iniziative e la battaglia culturale e politica per l’affermazione dei principi e dei valori dell’Antifascismo, della Resistenza e della Costituzione. Stiano sereni: non ci lasceremo intimidire e continueremo con rinnovato impegno a sviluppare ed a rendere ancora più efficace le nostra attività ed iniziative.

Intanto Aude Pacchioni è nelle prime pagine del n. 1 di Resistenza e Antifascismo Oggi che si può vedere e leggere sul sito di Anpi Modena e che nei prossimi giorni arriverà nelle case dei nostri iscritti. L’intervista di Aude Pacchioni rilasciata a Gad Lerner è visibile sulla pagina facebook di Anpi Modena e sul canale Youtube “Anpi Modena”.