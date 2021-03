13 milioni di euro per l’edilizia scolastica modenese

MODENA- Oltre 13,3 milioni per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuove costruzioni per le scuole secondarie di secondo grado di Modena e provincia.

È quanto prevede il decreto di ripartizione firmato dal Ministero dell’Istruzione, i cui effetti rappresenteranno un importante aiuto per le scuole superiori del nostro territorio. “Salutiamo con soddisfazione il fatto che il ministro Patrizio Bianchi intenda proseguire, come del resto lui stesso ha recentemente affermato, sulla strada tracciata da Lucia Azzolina e intenda quindi perseguire quegli obiettivi di investimento di cui la scuola italiana ha assoluto bisogno, in particolare per quanto riguarda i temi finanziati da questo decreto, cioè quelli della manutenzione e della ristrutturazione ecosostenibile degli edifici, della sicurezza e dell’aumento delle strutture scolastiche”, commentano in una nota i parlamentari del M5S Maria Laura Mantovani, Gabriele Lanzi, Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari.

“Nel corso del precedente Governo le politiche per la scuola hanno finalmente cambiato direzione, passando dalla stagione dei tagli a quella degli investimenti. Il provvedimento in questione si inserisce in questa linea ed è quindi espressione di continuità e non discontinuità, come qualcuno vorrebbe far credere. Il miliardo e 125 milioni del decreto, di cui fanno parte i 13 milioni e 336 mila euro destinati a Modena fanno parte, erano infatti stati stanziati esattamente allo stesso scopo nel Decreto Agosto del precedente Governo Conte con Lucia Azzolina ministra. Dispiace pertanto vedere come alcuni esponenti di partiti che all’epoca criticavano qualunque cosa facesse il precedente esecutivo, vogliano ora attribuirsi il merito delle misure che quell’esecutivo aveva deciso e che oggi vengono erogate”, concludono gli esponenti pentastellati.

