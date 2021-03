A Soliera segnaletica stradale sbagliata e via Giotto al buio.

SOLIERA- Il semaforo non si vede perché il segnale “dare precedenza” lo copre completamente: la segnalazione parte direttamente dai solieresi che denunciano l’anomalia su Facebook, innescando una sfilza di commenti al vetriolo.

La svista interesserebbe il semaforo di via 1° Maggio all’incrocio con via Roma. Ma non è tutto: sempre un segnale “dare precedenza” sarebbe stato montato al contrario poco più avanti sempre su via 1° Maggio. E gli “strafalcioni stradali” non sono l’unica cosa a suscitare l’ironia (mista a incredulità) dei cittadini.

Lamentele anche per l’illuminazione insufficiente in via Giotto: “Guardate la nuova illuminazione di via Giotto– scrive una solierese- Illuminati i marciapiedi e la strada buia, prima si vedeva meglio, i pali sono troppo bassi”.

“Forse sarebbe il caso di inoltrare le segnalazioni al Cup?”- scrive un cittadino.

