Addio a Remo Contini: storico barbiere di Mirandola

MIRANDOLA- “Affabile, gentile e sempre pronto a scambiare due parole”: con queste parole la stampa locale ricorda Remo Contini, storico barbiere di Mirandola, scomparso all’età di 92 anni.

La storica bottega in via del Lotto del “barber”, come veniva chiamato, era conosciuta da tutti i mirandolesi.

La città si è affettuosamente stretta intorno ai figli Claudio e Roberto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017