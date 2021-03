Bomporto, “coraggioso e che scommette sul territorio” il bilancio appena approvato

BOMPORTO- Aliquote Irpef invariate, Imu ai minimi a livello provinciale e investimenti su sicurezza, manutenzione e verde. È questo in sintesi il Bilancio di previsione del Comune di Bomporto per il triennio 2021-2023, approvato nel corso del Consiglio comunale di giovedì 11 marzo, che sul 2021 prevede 6,4 milioni di spese correnti e 2,3 milioni di euro per gli investimenti.

“Una programmazione finanziaria inevitabilmente influenzata dalla situazione contingente, che riflette un anno complicato come quello che abbiamo trascorso”– scrive nel comunicato stampa l’Amministrazione- “Tuttavia, nonostante le criticità causate dal contesto pandemico e l’ipotesi più che concreta di un calo delle entrate nelle casse comunali, l’Amministrazione comunale di Bomporto ha deciso di non utilizzare la leva fiscale, senza abbassare il livello dei servizi offerti. Una scelta a vantaggio dei cittadini e delle famiglie bomportesi, alle prese con gli effetti di un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica e sociale“.

Anche per il 2021 non ci saranno aumenti sulle aliquote addizionali Irpef, ferme al 0,4% dal 2012, tra le più basse nella nostra provincia, mentre resta invariata anche la soglia d’esenzione per i contribuenti che percepiscono fino a 8mila euro.

Nessuna variazione anche sulle aliquote Imu, anche in questo caso invariate da diversi anni, a vantaggio soprattutto del commercio locale, messo particolarmente in difficoltà dalle limitazioni imposte dal virus. Stesso livello di contribuzione anche per le scuole paritarie e, sempre in ambito scolastico, non cambia anche il costo dei buoni pasto (fermo a 4 euro).

“Con il nuovo documento di programmazione finanziaria – spiega Enzo Sacchetti, assessore al Bilancio del Comune di Bomporto – abbiamo voluto anche guardare al futuro, tratteggiando la Bomporto che verrà. In questo senso un importante capitolo è riservato agli investimenti, con cifre significative destinate ad alcuni settori come sicurezza, scuola, manutenzione e verde pubblico.

Sulla sicurezza abbiamo destinato altri fondi, dopo i 100mila euro del 2020, per ampliare il sistema di videosorveglianza del territorio comunale che prevede l’aggiornamento e l’implementazione della rete esistente, con l’installazione di nuovi occhi elettronici sui tre centri. Altre risorse sono state destinate al potenziamento dell’illuminazione pubblica, mentre al progetto di riqualificazione del centro storico di Solara sono stati destinati oltre 290mila euro di contributi regionali.

Continuiamo a investire sulla scuola e sullo sport: dopo il campo sportivo di Bomporto intitolato ai Fratelli Sentimenti, il 2021 sarà l’anno della palestra della scuola secondaria di primo grado “Alessandro Volta” e del centro sportivo di Sorbara.

Prosegue inoltre il nostro impegno per rendere il territorio più fruibile e attrattivo: sono state destinate risorse per le asfaltature (300mila euro) e la manutenzione del verde pubblico, nessun taglio di spesa anche per settori ritenuti strategici come la cultura e la promozione del territorio.

Crediamo sia un bilancio coraggioso – conclude l’assessore Sacchetti – che scommette sul territorio e sulla comunità. Sebbene permangano le incognite legate alla pandemia ancora in atto, siamo convinti di aver fatto la nostra parte, dando il massimo sostegno possibile alle famiglie e alle attività economiche. Allo stesso tempo siamo consapevoli che il nostro impegno non è sufficiente per fare fronte ad una crisi globale, e per questo ci aspettiamo che a livello nazionale facciano lo stesso, erogando al più presto i ristori annunciati”.