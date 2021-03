Cade con l’auto nel canale e muore, tragedia a San Felice

Cade con l’auto nel canale e muore, tragedia a San Felice. La vittima è un 72enne del posto, Giuliano Malaguti.

E’ delle ore 18 di domenica l’intervento dei Vigili del Fuoco in via Forcole (la via dove si trova la trattoria Dalla Marta), nel comune di San Felice sul Panaro per un’autovettura scivolata nell’adiacente canale Sabbioncello colmo d’acqua.

Giunta sul posto la squadra dei Vigili del fuoco sommozzatori si è calata in acqua riuscendo a recuperare il corpo esanime dell’uomo che era alla guida.

Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai sanitari 118 la persone, la persona è deceduta.

Al momento sono tuttora in corso le operazioni di verifica mirate ad escludere il coinvolgimento di altre persone. Operazioni effettuate anche con i sommozzatori Vigili del Fuoco elitrasportati in posto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017