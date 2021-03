Mirandola, aperto fino al primo aprile il bando per custodi ed animatori ambientali

MIRANDOLA – Il Comune di Mirandola comunica, attraverso la propria pagina Facebook, di essere alla ricerca di custodi ed animatori ambientali in vista della prossima stagione estiva. In particolare, il Comune di Mirandola intende conferire quattro incarichi per prestazioni di custode ed animatore ambientale a supporto del Servizio Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” (CEAS) e del Comune medesimo. Qui (https://bit.ly/3s0rUxF), è possibile consultare e scaricare il bando, la cui scadenza è stata indicata nel primo aprile 2021.

