Mirandola, credenziali Spid gratuite per tutti i mirandolesi

MIRANDOLA- Da martedì 9 marzo, i cittadini potranno prendere appuntamento presso il Municipio di Mirandola per ottenere le credenziali SPID.

L’Amministrazione comunale ha deciso di aprire un ufficio appositamente dedicato al rilascio delle credenziali SPID. “Si tratta di un passo molto importante per favorire la transizione digitale della Pubblica Amministrazione – fa sapere Antonella Canossa, assessora ai Servizi demografici del Comune di Mirandola – oltre che dell’intera comunità in un momento come questo, data la necessità di spostarsi il meno possibile. Il servizio, una volta ottenute le credenziali permette di accedere ai tanti i servizi della PA già abilitati direttamente da pc, smartphone. Inoltre, nel caso specifico di Mirandola, ha il duplice valore aggiunto che possono rivolgersi allo sportello sempre e solo previo appuntamento tutti i cittadini anche non mirandolesi, essendo l’Ente comunale accreditato da Lepida per questo specifico scopo.”

L’utilizzo di SPID è gratuito. Tutti i cittadini, senza possibilità di delegare altre persone, potranno richiedere le credenziali, purché maggiorenni e in possesso di un documento rilasciato da un’autorità italiana: carta di identità elettronica o cartacea, patente, passaporto.

Il Comune di Mirandola consegnerà le credenziali SPID tramite il gestore Lepida https://id.lepida.it/idn/app/.

Per gli utenti più esperti la richiesta può essere presentata con una pre-registrazione online e l’operatore potrà assistere telefonicamente l’utente nei passaggi successivi. Oppure l’utente può recarsi di persona all’ufficio SPID. In entrambi i casi è necessario prenotare un appuntamento al numero 0535-29534; lo sportello è aperto il martedì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 14.30 alla 17.30.

Il servizio pubblico di identità digitale SPID ha il vantaggio di essere semplice, sicuro e veloce. Offre un sistema di identificazione con un solo set di credenziali, mentre assicura la piena protezione dei dati personali e la privacy. Con le credenziali SPID, una volta ottenute, è possibile accedere velocemente a tutti i servizi online della PA già abilitati e ai soggetti privati aderenti, ovunque ci si trovi e da qualsiasi dispositivo: pc, smartphone e tablet. Inoltre, permettono l’accesso al sito web dell’INPS, al Fascicolo Sanitario Elettronico e ad ulteriori servizi.