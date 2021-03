Mirandola, fino al 4 marzo è possibile accedere ai fondi regionali per i centri storici colpiti dal sisma 2012

MIRANDOLA – Il Comune di Mirandola, ricorda, attraverso la propria pagina Facebook, che per le attività del centro cittadino è possibile accedere ai nuovi contributi regionali a fondo perduto, per sostenere la rivitalizzazione e il ripopolamento dei centri storici delle frazioni dei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, tra cui rientrano anche Mirandola e le sue frazioni. Per presentare i progetti, ricorda l’amministrazione, c’è tempo fino al 4 marzo 2021. Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Mirandola (https://bit.ly/3aWzQdp).

