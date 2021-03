Multe fino a 500 euro per chi non raccoglie le cacche dei cani a San Prospero

SAN PROSPERO- Con un’ordinanza sindacale del 9 marzo 2021, sono stati definiti alcuni obblighi per i proprietari dei cani compreso l’obbligo di raccolta delle deiezioni

Il Comune ricorda a tutti i proprietari di cani, nonché chiunque ne abbia anche solo temporaneamente, la custodia e la conduzione. Ecco gli accorgimenti segnalati dal Comune per non incorrere in sanzioni:

1. detenere strumenti idonei di pulizia ossia avere sempre con sé, quando si trovano in aree pubbliche o aperte al pubblico insieme al cane, un sacchetto e un’apposita paletta o altro idoneo strumento per un’igienica raccolta o rimozione delle deiezioni ed essere in grado di esibirli a richiesta degli organi di vigilanza; quanto raccolto e opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti;

2. non affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale; rispettare gli articoli 37, 38 e 39 del regolamento di Polizia Unione Comuni Modenesi Area Nord in materia di cani e di detenzione degli animali e considerare che il proprietario o il detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

A tale scopo si stabilisce che

– le violazioni di cui al punto 1 dell’ ordinanza comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Il pagamento in misura ridotta è determinato in 50 euro

– le sanzioni di cui al punto 2 dell’ ordinanza comporteranno l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 480 euro. Il pagamento in misura ridotta è determinato in 160 euro.