Nonantola e Bomporto, per Arpae i cattivi odori provengono dall’incendio all’allevamento di polli

NONANTOLA, BOMPORTO – Dopo le verifiche di Arpae, arrivano le spiegazioni, da parte dell’agenzia regionale, per i cattivi odori che da qualche giorno erano stati segnalati dai cittadini dei Comuni di Nonantola e Bomporto. Secondo i tecnici di Arpae, infatti, la causa degli odori sarebbe da ricercarsi nell‘incendio del capannone che ospitava un allevamento di polli, avvenuto lunedì 22 marzo. Secondo quanto riporta “La Gazzetta di Modena”, infatti, anche nella giornata di venerdì 26 marzo i Vigili del Fuoco si sarebbero recati sul luogo dell’incendio per spegnere una piccola brace che continuava a bruciare sotto mangime e fieno. Al sopralluogo dei tecnici Arpae seguiranno verifiche più accurate della qualità dell’aria, i cui risultati probabilmente necessiteranno un’attesa di qualche settimana, ma per il momento sarebbe stata esclusa la presenza di amianto nel capannone.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017