San Prospero, il CEAS dona ai Comuni 80 pinze per raccogliere i rifiuti

SAN PROSPERO – In occasione dei 25 anni dalla sua nascita, il CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) di San Prospero ha voluto fare un regalo: ha, infatti, provveduto ad acquistare 80 pinze per raccogliere i rifiuti da donare ai Comuni e alle loro associazioni di volontariato. Si tratta, si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di San Prospero, di un dono simbolico molto importante per chi cerca di impegnarsi per tenere pulito il territorio. In totale sicurezza e senza particolari sforzi, rifiuti di piccole dimensioni possono essere comodamente raccolti. In poco tempo, una via, una piazza, un parcheggio possono essere liberati da rifiuti come bottigliette, lattine, mozziconi, fazzoletti, mascherine e tanto altro. Allo stesso modo ogni Comune verrà dotato di porta mozziconi portatili e nuove ceneriere a parete che, se collocate in punti strategici e di passaggio, possono prevenire l’abbandono di mozziconi, uno dei rifiuti maggiormente presente nei nostri mari. Nelle foto seguenti, l’assessore all’ Ambiente del Comune di San Prospero, Antonio Capasso, e la responsabile ufficio cultura, Elena Pescarolo, ricevono il materiale dal CEAS:

