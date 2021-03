Soliera, questionario sulla mobilità per valutare riapertura fermata ferroviaria

SOLIERA – Il Comune di Soliera avvia un sondaggio online, aperto a tutti i cittadini residenti e a coloro che si recano abitualmente a Soliera per ragioni di lavoro, per indagare le abitudini sulla mobilità e valutare la possibilità di intraprendere un percorso in funzione della riattivazione della fermata ferroviaria.

Secondo i più recenti dati Istat, Soliera è interessata da quasi 7.000 spostamenti al giorno (numero che si raddoppia considerando l’andata e il ritorno), la maggior parte dei quali, pari a 4.464, avviene in uscita da Soliera, mentre sono quasi 2.464 gli spostamenti in entrata. Gli spostamenti in entrata e in uscita (principalmente da e per Modena e Carpi) sono prevalentemente legati a motivi di lavoro e di studio, e avvengono su automobile.

Sulla base di questi dati, attraverso il lancio del sondaggio online, il Comune di Soliera intende approfondire le abitudini dei cittadini negli spostamenti e la propensione all’utilizzo della ferrovia, nel caso di una riapertura della stazione solierese.

Il sondaggio, somministrato rigorosamente in forma anonima, richiede pochi minuti per la sua compilazione e sarà disponibile online a partire da giovedì 11 marzo – e fino al 28 marzo – sulla homepage del sito internet comunale (www.comune.soliera.mo.it), oltre che sui canali social istituzionali del Comune.

Il questionario “è parte di un progetto più ampio dell’amministrazione”, spiega l’assessora comunale alla Mobilità sostenibile Katia Mazzoni, “con l’obiettivo di realizzare uno studio di fattibilità per analizzare a fondo le dinamiche della mobilità a Soliera. In tal modo disporremo di maggiori dati per costruire una proposta di riapertura della fermata ferroviaria nel nostro Comune da portare alla valutazione degli enti preposti.”

