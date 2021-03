Ufficio postale di Motta aperto solo il lunedì: i cittadini protestano

CAVEZZO- L’ufficio postale di Motta sulla Secchia in via Camillo Benso Conte di Cavour, fino a data da destinarsi, resterà aperto soltanto il lunedì dalle 8.20 alle 13.45. Cosa si fa quindi gli altri giorni? Stando a quanto segnalato da Poste Italiane, bisognerà recarsi all’ufficio postale di Cavezzo (in via Papazzoni 13) o addirittura a Mirandola, in via Circonvallazione 79. Un grave disservizio per gli abitanti della zona che, giustamente, si lamentano.

Un cittadino ha affidato a un post Facebook tutta la sua amarezza, chiedendo un tempestivo intervento della sindaca di Cavezzo Lisa Luppi:” Per lunghi mesi abbiamo fatto file di più di un ora per il problema a Cavezzo e ora che riapre ci tagliano due giorni?– tuona il cavezzese- L’ ufficio di Motta è sempre stato riferimento anche per i Cavezzesi e per aziende importanti. E non ci vengano a raccontare di presunte esigenze Covid , perché meno giorni di apertura equivalgono inevitabilmente a un giorno di file interminabili”.

