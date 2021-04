Concordia, scontro in strada: un ferito

Concordia, scontro all’incrocio, un ferito. Sabato pomeriggio, attorno alle ore 17, c’è stato un incidente stradale in cui è rimasta ferita una persona, un 75enne di Concordia.

L’uomo era alla guida della sua Fiat 600 quando, su via Forella, ha impattato con una monovolume a un incrocio. Entrambi gli autisti procedevano a bassa velocità. e questo ha evitato il peggio. Però la 600 ha cappottato e si è ribaltata.

Sono state necessarie diverse ore di lavoro per tirare fuori il 75enne dalla sua auto. L’uomo è stato poi condotto in ospedale per accertamenti. La strada è rimasta chiusa per più di un’ora per gli accertamenti della Polizia Locale Area Nord.

