Contagi al centro don Bosco di San Felice, la direzione: “Le attività sono sospese dal 4 marzo”

SAN FELICE- “A seguito della situazione contagi Covid-19 e delle insistenti e infondate insinuazioni in merito, il Centro don Bosco di San Felice vuole precisare che le attività in Oratorio sono state sospese dal 4 marzo 2021 e nessun evento ha avuto luogo da tale data presso gli ambienti del Centro“- comincia così il comunicato scritto e diffuso dalla direzione per chiarire la posizione del Centro in riferimento ai contagi che si sono manifestati tra i volontari che prestano servizio all’interno dell’oratorio.

” Il Centro don Bosco, fin dall’inizio della pandemia, a garanzia di bambini, ragazzi e famiglie, ha sempre operato nello scrupoloso rispetto delle normative e di specifici protocolli che hanno consentito lo svolgimento in sicurezza di varie attività quali il Post scuola, i Laboratori tematici, i Centri Estivi, la Catechesi e varie attività ludico educative– prosegue la nota stampa- Ci auguriamo di riprendere a breve tutte le attività consentite con quella garanzia di accoglienza, attenzione, umanità e professionalità che ci ha sempre contraddistinto quale servizio verso la nostra Comunità”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017