Covid, controlli dei Nas nei supermercati: 173 su 981 gli irregolari

MODENA- 981 supermercati ispezionati di cui 173 (circa il 18%) risultati irregolari: è questo l’esito della campagna di verifiche a livello nazionale- condotta dal Comando carabinieri per la Tutela della Salute, in accordo con il Ministero della Salute- per accertare la corretta applicazione delle norme per la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

9 i responsabili dei supermercati deferiti all’Autorità giudiziaria e altri 177 sanzionati con violazioni amministrative per un ammontare di 202mila euro.

Tra le irregolarità contestate dalle forze dell’ordine carenze igieniche per la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia, omessa indicazione delle informazioni agli utenti sulle norme di comportamento e sul rispetto del numero massimo di presenze, malfunzionamento o assenza dei dispenser e mancato rispetto del distanziamento: per un totale di 226 irregolarità.

