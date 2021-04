Discarica Finale Emilia, Pd, Sinistra Civica e Lista Civica: “Pronti a discuterne”

FINALE EMILIA – I consiglieri comunali di Finale Emilia Stefano Lugli (Sinistra Civica), Elena Terzi, Pierpaolo Salino (Lista Civica) e Andrea Ratti (Pd), con una nota stampa comune, intervengono sulla questione della discarica di Finale Emilia:

“Raccogliamo l’invito dell’On. Vittorio Ferraresi e siamo disponibili a sederci attorno al tavolo proposto dal M5S per discutere del futuro della discarica di Finale Emilia e il nodo tutt’ora irrisolto della bonifica dell’area inquinata dalla discarica esaurita. In questi anni in consiglio comunale abbiamo sostenuto ogni azione per contrastare un ampliamento che consideriamo sbagliato e abbiamo chiesto ripetutamente un intervento per affrontare e risolvere un inquinamento che arreca un impatto non più sostenibile per il nostro territorio. Siamo disponibili a condividere le nostre idee e proposte con chiunque abbia realmente interesse ad affrontare seriamente il tema discarica senza finalità propagandistiche ed elettorali”.