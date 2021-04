Finale Emilia, la “strigliata social” di un finalese

FINALE EMILIA- “In questi giorni, dopo qualche anno di letargo, è tornato in auge l’affare discarica. Sembra di essere tornati ai tempi delle elezioni regionali quando i vari candidati venivano a Finale a manifestare e a farsi selfie con dietro la discarica come se fosse il Colosseo“- comincia così il post Facebook di un finalese “indignato”: una bella strigliata all’Amministrazione comunale e una lunga lista (corredata da una bella galleria fotografica) di tutti i disservizi che andrebbero affrontati e risolti.

“Bisognerebbe occuparsi di strade, di segnaletica, di associazionismo, di ricostruzione, di rilanciare l’economia e il commercio. E per fare questo, serve un collegamento per togliere dall’isolamento Finale (Cispadana)– scrive il finalese- Ma se non riusciamo a fare due strisce bianche dritte, asfaltiamo attorno alle macchine parcheggiate, mandiamo la gente che vuole andare a Sermide a Finale e quella che deve andare a Finale a Sermide, come potremmo occuparci di problemi come la discarica?”.

